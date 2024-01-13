Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции в зоне проведения антитеррористической операции на севере Ирака.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции в зоне проведения антитеррористической операции на севере Ирака.

Как передает Report, об этом глава дипведомства написал на своей странице в соцсети "Х".

"Глубоко опечален новостью о гибели военнослужащих братской Турции в зоне операции "Пендже-Килит". Желаю упокоения душам шехидов и скорейшего исцеления раненым. Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма", - говорится в публикации.

МИД Азербайджана на своей странице в соцсети "Х" также поделился публикацией по случаю гибели турецких военных.

“Глубоко опечалены известием о гибели и ранениях турецких военнослужащих в районе антитеррористической операции "Пендже-Килит". Выражаем наши искренние соболезнования братской Турции и семьям шехидов”, - говорится в публикации ведомства.

Отметим, что 12 января в зоне проведения антитеррористической операции на севере Ирака при отражении атаки террористов РКК погибли девять военнослужащих ВС Турции. Вслед за этим турецкие ВВС нанесли ответные удары по террористическим целям, ликвидировав 29 объектов боевиков.