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Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с убийством 13 мирных жителей Турции террористической организацией ПКК
Внешняя политика
14 февраля 2021 г. 11:23
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с убийством 13 мирных жителей Турции террористической организацией ПКК.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Глубоко опечалены известием об убийстве 13 граждан Турции в результате вероломной террористической атаки. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и братскому народу Турции. Решительно осуждаем террористический акт против мирных жителей".

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что террористическая организация ПКК убила 13 граждан Турции.

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