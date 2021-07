Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям людей, погибших в Пакистане в результате столкновения автобуса и большегрузного автомобиля.

Как сообщает Report, запись была опубликована на официальной странице главы внешнеполитического ведомтсва в Twitter

"Известие об ужасной автобусной аварии в провинции Пенджаб глубоко опечалило нас. Да упокоит Аллах души погибших в аварии и скорейшего выздоровления раненым. Выражаем соболезнования семьям погибших и братскому народу Пакистана", - говорится в сообщении.

Сегодня утром пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. По меньшей мере 30 человек погибли, 74 человека пострадали.