Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям людей, погибших в Пакистане в результате столкновения автобуса и большегрузного автомобиля.
Как сообщает Report, запись была опубликована на официальной странице главы внешнеполитического ведомтсва в Twitter
"Известие об ужасной автобусной аварии в провинции Пенджаб глубоко опечалило нас. Да упокоит Аллах души погибших в аварии и скорейшего выздоровления раненым. Выражаем соболезнования семьям погибших и братскому народу Пакистана", - говорится в сообщении.
Сегодня утром пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. По меньшей мере 30 человек погибли, 74 человека пострадали.
The news on a terrible bus accident in #Punjab province deeply saddened us. May Allah have mercy on the victims of the accident and give those injured a speedy recovery. We express our condolences to the families of the victims and brotherly People of #Pakistan. @SMQureshiPTI