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Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям людей, погибших в Пакистане в результате столкновения автобуса и трейлера.
Внешняя политика
19 июля 2021 г. 16:44
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования семьям людей, погибших в Пакистане в результате столкновения автобуса и большегрузного автомобиля.

Как сообщает Report, запись была опубликована на официальной странице главы внешнеполитического ведомтсва в Twitter

"Известие об ужасной автобусной аварии в провинции Пенджаб глубоко опечалило нас. Да упокоит Аллах души погибших в аварии и скорейшего выздоровления раненым. Выражаем соболезнования семьям погибших и братскому народу Пакистана", - говорится в сообщении.

Сегодня утром пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. По меньшей мере 30 человек погибли, 74 человека пострадали.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM expresses condolences to Pakistan
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Pakistana başsağlığı verib

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