Глава МИД Азербайджана встретится с заместителем Генерального секретаря ООН

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Женеве.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита Эльмар Мамедъяров выступит с речью на сегменте высокого уровня 37-й сессии Совета по правам человека ООН, встретится с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Генеральным директором отделения ООН в Женеве и с другими должностными лицами.