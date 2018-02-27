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    Глава МИД Азербайджана встретится с заместителем Генерального секретаря ООН

    Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Женеве

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана  Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Женеве.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита Эльмар Мамедъяров выступит с речью на сегменте высокого уровня 37-й сессии Совета по правам человека ООН, встретится с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Генеральным директором  отделения ООН  в Женеве и с другими должностными лицами.

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