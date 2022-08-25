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Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента Кореи

Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента Кореи Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным представителем президента Кореи Со Бьёг Суном.
Внешняя политика
25 августа 2022 г. 19:43
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем президента Кореи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным представителем президента Кореи Со Бьёг Суном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений с Кореей, а также наличие широких возможностей для сотрудничества во многих сферах. Министр отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и в плане дальнейшего развития отношений важное значение имеет активизировавшийся двухсторонний политический диалог, взаимные визиты, политический диалог на уровне заместителей министров, состоявшийся в прошлом месяце в Корее. Министр подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере и в данном контексте отметил деятельность Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Кореей.

Со Бьёг Сун отметил успешное развитие отношений между двумя странами и коснулся перспектив развития сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в сфере политики, экономики, образования, энергетики, информационных технологий, инвестиций и других направлениях. Он с удовлетворением отметил состоявшуюся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встречу. Подчеркнув, что в ходе встречи были обсуждены основные приоритетные вопросы, касающиеся планов дальнейшего сотрудничества, спецпредставитель президента Кореи выразил уверенность, что это придаст импульс выводу сотрудничества между двумя странами на новый уровень. Он также отметил, что корейская сторона заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду направлений, в том числе электронное правительство, альтернативная энергетики, сельское хозяйство, образование, создание "умных городов".

Затем министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о реставрационных и восстановительных работах, проводимых на наших территориях, освобожденных от оккупации после 44-дневной Отечественной войны.

На встрече также были затронуты такие вопросы, как взаимная поддержка двух государств в рамках международных организациях и площадках, состоялся обмен мнениями по направлениям, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with special representative of Korean President
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Koreya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

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