Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем МИД РФ Игорем Ховаевым

25 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

25 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

Как сообщает Report, на встрече стороны обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны обсудили текущую ситуацию в сфере разработки будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, открытия всех коммуникационных линий и начала процесса делимитации границ.

Специальный представитель МИД РФ отметил о готовности России поддержать достижение прогресса по всем обозначенным направлениям.