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Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем МИД РФ Игорем Ховаевым

Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем МИД РФ Игорем Ховаевым 25 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 20:37
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем МИД РФ Игорем Ховаевым

25 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

Как сообщает Report, на встрече стороны обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны обсудили текущую ситуацию в сфере разработки будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, открытия всех коммуникационных линий и начала процесса делимитации границ.

Специальный представитель МИД РФ отметил о готовности России поддержать достижение прогресса по всем обозначенным направлениям.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets Russian roving ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Rusiya XİN-in Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

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