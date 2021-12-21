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Глава МИД Азербайджана встретился с зампредом Совета безопасности Кыргызстана

Глава МИД Азербайджана встретился с зампредом Совета безопасности Кыргызстана Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем председателя Совета безопасности Кыргызской Республики Талятбеком Масадиковым.
Внешняя политика
21 декабря 2021 г. 18:28
Глава МИД Азербайджана встретился с зампредом Совета безопасности Кыргызстана

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем председателя Совета безопасности Кыргызской Республики Талятбеком Масадиковым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений. Они подчеркнули, что контакты между официальными лицами двух стран, в том числе визиты на высшем уровне, будут способствовать дальнейшему развитию отношений.

На встрече стороны также обменялись мнениями о ситуации в Афганистане, влиянии этой ситуации на соседние страны, об итогах внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Фото Ceyhun Bayramov Qırğızıstanın Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini ilə görüşüb

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