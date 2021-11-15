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Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО

Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО 15 ноября в рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в штаб-квартире НАТО с заместителем генерального секретаря Альянса Мирчой Джоанэ.
Внешняя политика
15 ноября 2021 г. 16:57
Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО
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15 ноября в рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в штаб-квартире НАТО с заместителем генерального секретаря Альянса Мирчой Джоанэ.

Как сообщили Report в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам партнерства НАТО-Азербайджан, перспективам дальнейшего развития, а также региональным вопросам.

Дж.Байрамов выразил удовлетворение достигнутыми результатами в ряде сфер партнерства Азербайджан-НАТО. Министр подчеркнул, что Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права.

Представитель НАТО высоко оценил вклад Азербайджана в оборонные реформы и миссии НАТО. Заместитель генерального секретаря выразил признательность Азербайджану за партнерство с Альянсом, в частности за участие в операции в Афганистане.

Стороны выразили готовность к продолжению политического диалога и практического сотрудничества в соответствии с целями и принципами Программы партнерства во имя мира.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov holds meeting with NATO Deputy Secretary General
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov NATO Baş katibinin müavini ilə görüşüb

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