Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО

15 ноября в рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в штаб-квартире НАТО с заместителем генерального секретаря Альянса Мирчой Джоанэ.

15 ноября в рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в штаб-квартире НАТО с заместителем генерального секретаря Альянса Мирчой Джоанэ.

Как сообщили Report в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам партнерства НАТО-Азербайджан, перспективам дальнейшего развития, а также региональным вопросам.

Дж.Байрамов выразил удовлетворение достигнутыми результатами в ряде сфер партнерства Азербайджан-НАТО. Министр подчеркнул, что Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права.

Представитель НАТО высоко оценил вклад Азербайджана в оборонные реформы и миссии НАТО. Заместитель генерального секретаря выразил признательность Азербайджану за партнерство с Альянсом, в частности за участие в операции в Афганистане.

Стороны выразили готовность к продолжению политического диалога и практического сотрудничества в соответствии с целями и принципами Программы партнерства во имя мира.