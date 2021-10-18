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Глава МИД Азербайджана встретился с вице-президентом МККК

Глава МИД Азербайджана встретился с вице-президентом МККК Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Гилом Карбоне.
Внешняя политика
18 октября 2021 г. 19:09
Глава МИД Азербайджана встретился с вице-президентом МККК

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Гилом Карбоне.

Как сообщили Report в МИД, на встрече Дж.Байрамов отметил, что наша страна высоко ценит сотрудничество с МККК. Было подчеркнуто, что Азербайджан всегда поддерживает гуманитарную миссию МККК на территории Азербайджана в соответствии с международным правом и соответствующей резолюцией ООН.

Вице-президент МККК Гил Карбоне выразил удовлетворение оказываемой правительством Азербайджана поддержкой и сотрудничеством.

Дж.Байрамов сказал, что информация о пропавших азербайджанцах имеет важное значение для нашей страны, и в этой связи высоко оценил работу, проделанную МККК по сбору информации о лицах, пропавших без вести во время первой Карабахской войны. 

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM, ICRC Vice-President mull expanding humanitarian mission
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BQXK-nın vitse-prezidenti ilə görüşüb

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