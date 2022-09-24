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Глава МИД Азербайджана встретился с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН

Глава МИД Азербайджана встретился с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом.
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 03:07
Глава МИД Азербайджана встретился с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение высоким уровнем развития сотрудничества с Альянсом цивилизаций. Как многонациональная, многоконфессиональная страна, Азербайджан отличается атмосферой диалога и толерантности на национальном уровне, а также придает большое значение продвижению этих ценностей на международном уровне.

Отметив, что постконфликтный период открывает новые возможности в регионе, азербайджанский дипломат подчеркнул, что Альянс цивилизаций ООН имеет благоприятные возможности для содействия установлению мира как в регионе, так и между странами. Информируя о работах, проводимых в сфере восстановления разрушенных во время оккупации памятников на освобожденных от оккупации территориях, министр подчеркнул поддержку, оказываемую организацией в этом направлении. Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о последовательных шагах, предпринятых в области восстановления и защиты культурного наследия на территориях, затронутых конфликтом, обеспечении одинаковыми правами армянских жителей этих территорий, как и всех граждан Азербайджана, и заявил, что полон решимости предпринять шаги по реинтеграции их в социально-экономическое пространство.

Мигель Анхель Моратинос, в свою очередь, выразил признательность за сотрудничество с Азербайджаном. Он подчеркнул важность инициированной Азербайджаном кампании "Мир во имя культуры" и подписанного с Альянсом Плана действий в этом направлении. В то же время было констатировано, что шаги, активно предпринимаемые Азербайджаном в сфере межрелигиозного и межцивилизационного диалога, являются значительными и показательными.

Стороны обменялись мнениями о подготовке к IX мероприятию Альянса, которое пройдет в Марокко в ноябре текущего года.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı BMT Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi ilə görüşüb

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