Глава МИД Азербайджана встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Глава МИД Джейхун Байрамов и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в Женеве обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ООН в области прав человека, а также последние события в регионе ", - говорится в публикации.