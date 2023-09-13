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Глава МИД Азербайджана встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека

Глава МИД Азербайджана встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 12:49
Глава МИД Азербайджана встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Глава МИД Джейхун Байрамов и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в Женеве обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ООН в области прав человека, а также последние события в регионе ", - говорится в публикации.

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