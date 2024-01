Глава МИД Азербайджана встретился с танзанийским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим танзанийским коллегой Дженуари Юсуфом Макамбой.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана на своей странице в социальной сети "Х".

Встреча состоялась на полях 19-ого саммита глав государств и правительств стран Движения неприсоединения (ДН) в Уганде.

Министры обсудили взаимодействие между Азербайджаном и Танзанией в рамках международных организаций, а также вопросы двустороннего сотрудничества.