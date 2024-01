Байрамов обсудил с сомалийским коллегой сотрудничество в рамках ДН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с сомалийским коллегой Али Мохамедом Омаром.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД в соцсети Х.

Встреча прошла на полях 19-го саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения в Уганде.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.