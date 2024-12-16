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Байрамов обсудил вопросы региональной и международной безопасности с представителем Ватикана

Байрамов обсудил вопросы региональной и международной безопасности с представителем Ватикана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Внешняя политика
16 декабря 2024 г. 14:05
Байрамов обсудил вопросы региональной и международной безопасности с представителем Ватикана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер провели в расширенном составе встречу, на которой обсуждались перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, вопросы региональной и международной безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице МИД в соцсети "X".

Стороны подчеркнули важность совместных усилий и инициатив, направленных на продвижение мультикультурализма и межрелигиозного диалога в мире.

13:27

В Баку стартовала встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД в соцсети "X".

Встреча один на один проходит в Министерстве иностранных дел в рамках визита Галлахера в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Vatikan rəsmisini Ermənistanın kütləvi hərbiləşdirilməsi barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov informs Vatican official about massive militarization of Armenia

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