Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Уганду провел встречу с президентом этой страны Йовери Кагутой Мусевени.

Как сообщает Report, об этом говорится в аккаунте внешнеполитического ведомства в социальной сети "X".

"Стороны обсудили повестку многостороннего сотрудничества между двумя странами и дальнейшие планы в рамках "тройки" Движения неприсоединения", - говорится в публикации.