Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Таджикистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
На встрече были обсуждены вопросы всестороннего развития имеющихся между Азербайджаном и Таджикистаном двусторонних отношений.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с удовлетворением вспомнил визиты в Азербайджан, особо подчеркнул развитие страны в последние годы. Он пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом.
Президент высоко оценил поддержку Азербайджаном борьбы Таджикистана с COVİD-19, особо отметил, что в период пандемии Азербайджан создал специальные условия для транзита таджикских товаров и выразил азербайджанской стороне признательность в связи с этим.
Министр Дж.Байрамов поблагодарил президента Таджикистана за прием и передал искренние приветствия президента Азербайджана. Министр проинформировал президента о последней ситуации в регионе, в том числе разрушениях, учиненных Арменией на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, нанесенном историческому и культурному наследию Азербайджана ущербе, работах, проводимых правительством Азербайджана по восстановлению и реконструкции этих территорий.