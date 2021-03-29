Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Таджикистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы всестороннего развития имеющихся между Азербайджаном и Таджикистаном двусторонних отношений.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с удовлетворением вспомнил визиты в Азербайджан, особо подчеркнул развитие страны в последние годы. Он пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом.

Президент высоко оценил поддержку Азербайджаном борьбы Таджикистана с COVİD-19, особо отметил, что в период пандемии Азербайджан создал специальные условия для транзита таджикских товаров и выразил азербайджанской стороне признательность в связи с этим.

Министр Дж.Байрамов поблагодарил президента Таджикистана за прием и передал искренние приветствия президента Азербайджана. Министр проинформировал президента о последней ситуации в регионе, в том числе разрушениях, учиненных Арменией на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, нанесенном историческому и культурному наследию Азербайджана ущербе, работах, проводимых правительством Азербайджана по восстановлению и реконструкции этих территорий.