Президент Израиля поздравил главу МИД Азербайджана с открытием посольства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Как передает Report, об этом сообщил офис президента Израиля в Twitter.

"Президент Ицхак Герцог встретился сегодня в резиденции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Он поздравил его с открытием посольства Азербайджана в Израиле и назначением первого посла", - говорится в публикации.

29 марта в Тель-Авиве состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Эли Коэн, а также представители парламентов и общественности обеих стран.