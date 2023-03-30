О нас

Президент Израиля поздравил главу МИД Азербайджана с открытием посольства

Президент Израиля поздравил главу МИД Азербайджана с открытием посольства Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Израиля Исааком Герцогом
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 12:49
Президент Израиля поздравил главу МИД Азербайджана с открытием посольства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Как передает Report, об этом сообщил офис президента Израиля в Twitter.

"Президент Ицхак Герцог встретился сегодня в резиденции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Он поздравил его с открытием посольства Азербайджана в Израиле и назначением первого посла", - говорится в публикации.

29 марта в Тель-Авиве состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Эли Коэн, а также представители парламентов и общественности обеих стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Israeli president congratulates Azerbaijani FM on opening of embassy
Версия на азербайджанском языке İsrail Prezidenti Azərbaycan XİN rəhbərini səfirliyinin açılması münasibətilə təbrik edib

Экслюзивные новости

Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi