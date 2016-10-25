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    Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Хорватии

    На встрече обсуждены развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с находящейся в Баку с официальным визитом президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, глава хорватского государства Колинда Грабар-Китарович выразила глубокое удовлетворение визитом в Азербайджан, встречами, проведенными с президентом Ильхамом Алиевым и всесторонними обсуждениями по вопросам развития сотрудничества между нашими странами.

    На встрече состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних и многосторонних связей между Азербайджаном и Хорватией, поощрению туризма, транспорта, межрелигиозного и межкультурного диалогов и вопросам сотрудничества в других сферах.

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