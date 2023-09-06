Глава МИД Азербайджана провел встречу с премьер-министром Хорватии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Для меня большая честь встретиться с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем для обмена мнениями по повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией", - говорится в публикации.
Honoured to meet H.E. Andrej Plenković, Prime Minister of the Government of the Republic of to exchange views on bilateral and multilateral cooperation agenda between and . pic.twitter.com/AIYQARulyj