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Глава МИД Азербайджана провел встречу с премьер-министром Хорватии

Глава МИД Азербайджана провел встречу с премьер-министром Хорватии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 12:56
Глава МИД Азербайджана провел встречу с премьер-министром Хорватии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Для меня большая честь встретиться с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем для обмена мнениями по повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией", - говорится в публикации.

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