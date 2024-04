Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Чехию встретился с премьер-министром этой страны Петром Фиалой.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "Х".

Стороны обсудили перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, подготовку к COP29, а также постконфликтные региональные вопросы.