Глава МИД Азербайджана встретился с представителями аналитических центров в Чехии

В рамках визита в Чехию министр иностранных дел дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с представителями аналитических центров.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Министр иностранных дел рассказал о приоритетах внешней политики, касающихся регионального и международного сотрудничества, постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, процессе восстановления в регионе, председательства Азербайджана в различных платформах, включая приоритеты председательства на COP29", - отмечается в сообщении.