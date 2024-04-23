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Глава МИД Азербайджана встретился с представителями аналитических центров в Чехии

Глава МИД Азербайджана встретился с представителями аналитических центров в Чехии В рамках визита в Чехию министр иностранных дел дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с представителями аналитических центров.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 17:44
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями аналитических центров в Чехии

В рамках визита в Чехию министр иностранных дел дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с представителями аналитических центров.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Министр иностранных дел рассказал о приоритетах внешней политики, касающихся регионального и международного сотрудничества, постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, процессе восстановления в регионе, председательства Азербайджана в различных платформах, включая приоритеты председательства на COP29", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Çexiyadakı beyin mərkəzlərini Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

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