Глава МИД Азербайджана встретился с представителем ООН в видеоформате

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой офиса ООН по координации гуманитарных вопросов Марком Лоукоком в формате видеоконференции. На встрече приняли участие делегации с обеих сторон.

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой офиса ООН по координации гуманитарных вопросов Марком Лоукоком в формате видеоконференции. На встрече приняли участие делегации с обеих сторон.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе видеоконференции стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

На встрече также состоялся обмен мнениями с ООН и соответствующими агентствами по вопросам сотрудничества в сфере гуманитарной деятельности на всех затронутых конфликтом территориях Азербайджана.