О нас

Глава МИД Азербайджана встретился с представителем ООН

Глава МИД Азербайджана встретился с представителем ООН Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в стране Мухаммада Насара Хаята.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 00:50
Глава МИД Азербайджана встретился с представителем ООН

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в стране Мухаммада Насара Хаята.

Об этом Report сообщили в азербайджанском МИД.

В первую очередь Дж.Байрамову были вручены верительные грамоты представителя организации. Министр пожелал представителю успехов в его деятельности в стране.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ФАО.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о важности обеспечения продовольственной безопасности в современной международной конъюнктуре и отметил, что деятельность ФАО в этом направлении заслуживает высокой оценки. С удовлетворением были отмечены совместные проекты, реализуемые с ФАО в направлении использования потенциала развития аграрного сектора, укрепления продовольственной безопасности в Азербайджане. Были обсуждены перспективы Программы партнерства между Азербайджаном и ФАО.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о масштабных восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, в том числе о минной опасности, представляющей серьезную угрозу сельскому хозяйству. Отметив, что освобожденные от оккупации территории заново отстраиваются на основе концепций "умный город" и "умное село", глава МИД сказал, что эти земли обладают большим сельскохозяйственным потенциалом. В связи с этим были отмечены возможности сотрудничества с международными партнерами, включая ФАО, с целью использования имеющегося потенциала.

Мухаммад Насар Хаят с удовлетворением подчеркнул наличие широкой повестки сотрудничества между Азербайджаном и ФАО и указал, что не пожалеет усилий в направлении дальнейшего развития отношений в этой связи. Было отмечено, что работа, проделанная Азербайджаном в области применения инноваций в развитии сельского хозяйства, особенно инициативы, реализованные на освобожденных от оккупации территориях, заслуживают высокой оценки.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BMT rəsmisi ilə görüşüb

Самое важное

МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Министр обороны высоко оценил учения Азербайджанской армии в Каспийском море
Министр обороны высоко оценил учения Азербайджанской армии в Каспийском море
20 июля 2023 г. 18:25
В армии Азербайджана проводятся тактические учения Волна Хазри
ФотоВ армии Азербайджана проводятся тактические учения "Волна Хазри"
20 июля 2023 г. 18:22
Ильхам Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
20 июля 2023 г. 18:20
Ильхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
20 июля 2023 г. 17:50
Стали известны имена иностранных журналистов, исключенных из черного списка МИД Азербайджана
ФотоСтали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД Азербайджана
19 июля 2023 г. 17:34
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью За заслуги в сфере разминирования
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью "За заслуги в сфере разминирования"
19 июля 2023 г. 17:18
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
19 июля 2023 г. 14:42
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
19 июля 2023 г. 12:10
Из подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
ФотоИз подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
18 июля 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi