Глава МИД Азербайджана встретился с председателем верхней палаты парламента Марокко

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Королевство Марокко встретился с председателем Палаты советников (верхняя палата - ред.) парламента этой страны Наамом Миярой.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Королевство Марокко встретился с председателем Палаты советников (верхняя палата - ред.) парламента этой страны Наамом Миярой.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущих перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Марокко как на двусторонней, так и на многосторонней платформах, в том числе в рамках ООН и Движения неприсоединения, также были обсуждены региональные и международные вопросы.

Была выражена удовлетворенность развитием двусторонних отношений в политической сфере, высоко оценена взаимная поддержка в рамках международных организаций.

Было подчеркнуто, что межпарламентское сотрудничество, основанное на уважении и доверии, способствует развитию отношений между двумя странами, в частности, отмечено значение взаимных визитов обменов на высоком уровне.

Отмечено развитие двусторонней законодательной базы между двумя странами, а также тот факт, что подписанные в рамках визита соглашения в сфере энергетики, логистики, окружающей среды и другим направлениям внесут положительный вклад в двусторонние отношения.

Министр Джейхун Байрамов, подробно проинформировав противоположную сторону о том, что Армения в течение долгих лет удерживала территории нашей страны под оккупацией, представил информацию о ситуации в регионе в постконфликтный период.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.