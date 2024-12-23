Глава МИД Азербайджана встретился с председателем парламента Сербии

17:12 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Сербию встретился с председателем парламента этой страны Аной Брнабич.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Сербию встретился с председателем парламента этой страны Аной Брнабич.

Как сообщает Report, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в "X".

Сообщается, что на встрече обсуждались совместные усилия по укреплению азербайджано-сербского сотрудничества на межпарламентских платформах.

В этом контексте подчеркнута роль взаимных визитов и встреч, а также взаимодействия между парламентскими группами дружбы.