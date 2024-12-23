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Глава МИД Азербайджана встретился с председателем парламента Сербии

Глава МИД Азербайджана встретился с председателем парламента Сербии 17:12 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Сербию встретился с председателем парламента этой страны Аной Брнабич.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 17:33
Глава МИД Азербайджана встретился с председателем парламента Сербии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Сербию встретился с председателем парламента этой страны Аной Брнабич.

Как сообщает Report, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в "X".

Сообщается, что на встрече обсуждались совместные усилия по укреплению азербайджано-сербского сотрудничества на межпарламентских платформах.

В этом контексте подчеркнута роль взаимных визитов и встреч, а также взаимодействия между парламентскими группами дружбы.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with Speaker of Serbian Parliament
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Serbiya parlamentinin sədri ilə görüşüb

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