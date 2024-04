В рамках визита в Кыргызстан глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем парламента этой страны Нурланбеком Шакиевым.

Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство Азербайджана сообщило в социальной сети "Х".

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся повестки дня сотрудничества Азербайджана и Кыргызстана, в том числе межпарламентских связей", - отмечается в публикации.