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Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Народного собрания Болгарии

Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Народного собрания Болгарии В рамках официального визита в Болгарию 31 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Народного собрания (парламента) Болгарии Николой Минчевым.
Внешняя политика
31 мая 2022 г. 19:45
Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Народного собрания Болгарии

В рамках официального визита в Болгарию 31 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Народного собрания (парламента) Болгарии Николой Минчевым.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, Минчев отметил, что визит внесет позитивный вклад в развитие двусторонних отношений.

Дж.Байрамов вручил Николе Минчеву поздравительное письмо председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Председатель Народного собрания Болгарии выразил благодарность за письмо и передал свои поздравления.

На встрече было отмечено, что между двумя странами имеются перспективы сотрудничества в области энергетики, экономики, образования и культуры, а также туризма.

Стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with speaker of Bulgarian National Assembly
Версия на азербайджанском языке Фото Ceyhun Bayramov Bolqarıstan Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

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