Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Народного собрания Болгарии

В рамках официального визита в Болгарию 31 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Народного собрания (парламента) Болгарии Николой Минчевым.

В рамках официального визита в Болгарию 31 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Народного собрания (парламента) Болгарии Николой Минчевым.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, Минчев отметил, что визит внесет позитивный вклад в развитие двусторонних отношений.

Дж.Байрамов вручил Николе Минчеву поздравительное письмо председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Председатель Народного собрания Болгарии выразил благодарность за письмо и передал свои поздравления.

На встрече было отмечено, что между двумя странами имеются перспективы сотрудничества в области энергетики, экономики, образования и культуры, а также туризма.

Стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.