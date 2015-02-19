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    Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Грузии

    На встрече была выражена взаимная поддержка неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана и Грузии

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Грузию министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с президентом этой страны Георгием Маргвелашвили. 

    Об этом Report сообщили из МИД Азербайджана. Э.Мамедъяров передал Г.Маргвелашвили приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.
    В свою очередь, президент Грузии попросил Э.Мамедъярова передать президенту Ильхаму Алиеву искренние приветствия.
    Г.Маргвелашвили заявил, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией представляет для региона важное значение.
    Э.Мамедъяров сказал, что осуществляемые крупные энергетические и транспортные проекты служат укреплению независимости двух стран, развитию и процветанию региона.
    Азербайджанский министр сказал, что железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс служит укреплению позиций двух стран и добавил, что интерес к данному проекту проявляют также страны Средней Азии.
    Он также отметил важность сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции.
    На встрече была выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана и Грузии, суверенитета и неприкосновенности признанных на международном уровне границ.

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