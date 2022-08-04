Глава МИД Азербайджана встретился с новоназначенным послом Туркменистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Туркменистана Гурбанмаммета Эльясова.
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Министр поздравил посла с назначением.
Было отмечено, что имеющие исторические корни дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном вышли на новый этап развития, была подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне, диалога и подписанных нормативно-правовых документов между двумя странами в последние годы.
Посол передал приветствия министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, высоко оценил нынешнее состояние отношений между двумя странами, отметил эффективность и положительную динамику взаимной деятельности и партнерства.
На встрече также было уделено внимание таким вопросам, как участие Азербайджана и Туркменистана в форматах регионального сотрудничества, взаимная поддержка в международных организациях.