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Глава МИД Азербайджана встретился с новоназначенным послом Туркменистана

Глава МИД Азербайджана встретился с новоназначенным послом Туркменистана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Туркменистана Гурбанмаммета Эльясова.
Внешняя политика
4 августа 2022 г. 18:51
Глава МИД Азербайджана встретился с новоназначенным послом Туркменистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Туркменистана Гурбанмаммета Эльясова.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, посол Г.Эльясов вручил министру Дж.Байрамову копии своих верительных грамот.

Министр поздравил посла с назначением.

Было отмечено, что имеющие исторические корни дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном вышли на новый этап развития, была подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне, диалога и подписанных нормативно-правовых документов между двумя странами в последние годы.

Посол передал приветствия министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, высоко оценил нынешнее состояние отношений между двумя странами, отметил эффективность и положительную динамику взаимной деятельности и партнерства.

На встрече также было уделено внимание таким вопросам, как участие Азербайджана и Туркменистана в форматах регионального сотрудничества, взаимная поддержка в международных организациях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Türkmənistanın yeni səfiri ilə görüşüb

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