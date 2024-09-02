Байрамов обсудил с делегацией СНГ повестку сотрудничества и выборы в Милли Меджлис

Глава МИД Джейхун Байрамов проинформировал наблюдателей от СНГ о мерах, предпринятых в Азербайджане для организации свободных, справедливых и прозрачных выборов в Милли Меджлис.

Глава МИД Джейхун Байрамов проинформировал наблюдателей от СНГ о мерах, предпринятых в Азербайджане для организации свободных, справедливых и прозрачных выборов в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам встречи Джейхуна Байрамова с делегацией наблюдателей, возглавляемой первым заместителем генсека СНГ Леонидом Анфимовым.

Согласно информации, на встрече обсуждались повестка сотрудничества между Азербайджаном и СНГ, а также прошедшие накануне, первого сентября внеочередные парламентские выборы.

Байрамов подчеркнул, что это первые парламентские выборы в Азербайджане после полного восстановления суверенитета, что делает их важным историческим и политическим событием. Министр проинформировал делегацию о мерах, предпринятых для организации свободных, справедливых и прозрачных выборов, а также о широком участии международных наблюдателей.