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Байрамов обсудил с делегацией СНГ повестку сотрудничества и выборы в Милли Меджлис

Байрамов обсудил с делегацией СНГ повестку сотрудничества и выборы в Милли Меджлис Глава МИД Джейхун Байрамов проинформировал наблюдателей от СНГ о мерах, предпринятых в Азербайджане для организации свободных, справедливых и прозрачных выборов в Милли Меджлис.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 19:53
Байрамов обсудил с делегацией СНГ повестку сотрудничества и выборы в Милли Меджлис

Глава МИД Джейхун Байрамов проинформировал наблюдателей от СНГ о мерах, предпринятых в Азербайджане для организации свободных, справедливых и прозрачных выборов в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам встречи Джейхуна Байрамова с делегацией наблюдателей, возглавляемой первым заместителем генсека СНГ Леонидом Анфимовым.

Согласно информации, на встрече обсуждались повестка сотрудничества между Азербайджаном и СНГ, а также прошедшие накануне, первого сентября внеочередные парламентские выборы.

Байрамов подчеркнул, что это первые парламентские выборы в Азербайджане после полного восстановления суверенитета, что делает их важным историческим и политическим событием. Министр проинформировал делегацию о мерах, предпринятых для организации свободных, справедливых и прозрачных выборов, а также о широком участии международных наблюдателей.

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