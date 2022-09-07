О нас

Глава МИД Азербайджана встретился с министром промышленности, торговли и туризма Испании

Глава МИД Азербайджана встретился с министром промышленности, торговли и туризма Испании Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Испанию 7 сентября встретился с министром промышленности, торговли и туризма этой страны Марией Рейес Марото.
Внешняя политика
7 сентября 2022 г. 20:37
Глава МИД Азербайджана встретился с министром промышленности, торговли и туризма Испании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Испанию 7 сентября встретился с министром промышленности, торговли и туризма этой страны Марией Рейес Марото.

Об этом Report сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Дж.Байрамов отметил расширившиеся перспективы сотрудничества двух стран в сфере торговли, энергетики и туризма. Говоря о реализуемых в Азербайджане энергетических проектах и ​​возможности участия в них деловых кругов Испании, министр подчеркнул, что это будет иметь важное значение с точки зрения развития двусторонних отношений. Предоставив испанскому коллеге информацию о мерах в направлении установления мира в постконфликтный период и восстановительных работах, проводимых Азербайджаном, министр сказал, что на освобожденных от оккупации территориях имеются широкие возможности для сотрудничества в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, туризме и в сфере развития альтернативных источников энергии.

М.Р.Марото выразила надежду, что визит министра иностранных дел Азербайджана послужит дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Она отметила, что Азербайджан представляет для них большой интерес, в частности, подчеркнув заинтересованность в сотрудничестве в сфере экономики, торговли и туризма. Также было отмечено, что испанская сторона заинтересована в диверсификации экономических отношений, сотрудничестве в постпандемический период, инвестировании в регион.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with Spanish Minister of Industry, Trade and Tourism 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İspaniyanın sənaye, ticarət və turizm naziri ilə görüşüb

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Ceyhun Bayramov ÜTT-nin Baş katibi ilə görüşüb
FotoCeyhun Bayramov ÜTT-nin Baş katibi ilə görüşüb
7 Sentyabr , 2022 20:04
Ceyhun Bayramov İspaniyanın sənaye, ticarət və turizm naziri ilə görüşüb
FotoCeyhun Bayramov İspaniyanın sənaye, ticarət və turizm naziri ilə görüşüb
7 Sentyabr , 2022 19:54
Səfir: Yaponiya azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərinə dəstək verməyə hazırdır
Səfir: "Yaponiya azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərinə dəstək verməyə hazırdır"
7 Sentyabr , 2022 19:54
Azərbaycan və İspaniya XİN arasında anlaşma memorandumu imzalanıb
FotoAzərbaycan və İspaniya XİN arasında anlaşma memorandumu imzalanıb
7 Sentyabr , 2022 19:21
Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edib
Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edib
7 Sentyabr , 2022 17:30
Azərbaycan və İspaniya xarici işlər nazirlərinin görüşü başlayıb
Azərbaycan və İspaniya xarici işlər nazirlərinin görüşü başlayıb
7 Sentyabr , 2022 16:41
XİN-də Azərbaycan-Yaponiya münasibətlərinin qurulmasının ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib - YENİLƏNİB
FotoXİN-də Azərbaycan-Yaponiya münasibətlərinin qurulmasının ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib - YENİLƏNİB
7 Sentyabr , 2022 14:57
Dövlət başçısı: Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın ən iri ticarət tərəfdaşlarından biridir
Dövlət başçısı: "Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın ən iri ticarət tərəfdaşlarından biridir"
7 Sentyabr , 2022 11:50
İlham Əliyev: Ərazilərin minalardan təmizlənməsi işinə Birləşmiş Krallığın verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndiririk
İlham Əliyev: "Ərazilərin minalardan təmizlənməsi işinə Birləşmiş Krallığın verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndiririk"
7 Sentyabr , 2022 11:49
Prezident: Azərbaycanla Birləşmiş Krallığı ənənəvi dostluq və sıx əməkdaşlıq münasibətləri birləşdirir
Prezident: "Azərbaycanla Birləşmiş Krallığı ənənəvi dostluq və sıx əməkdaşlıq münasibətləri birləşdirir"
7 Sentyabr , 2022 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi