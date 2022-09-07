Глава МИД Азербайджана встретился с министром промышленности, торговли и туризма Испании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Испанию 7 сентября встретился с министром промышленности, торговли и туризма этой страны Марией Рейес Марото.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Испанию 7 сентября встретился с министром промышленности, торговли и туризма этой страны Марией Рейес Марото.

Об этом Report сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Дж.Байрамов отметил расширившиеся перспективы сотрудничества двух стран в сфере торговли, энергетики и туризма. Говоря о реализуемых в Азербайджане энергетических проектах и ​​возможности участия в них деловых кругов Испании, министр подчеркнул, что это будет иметь важное значение с точки зрения развития двусторонних отношений. Предоставив испанскому коллеге информацию о мерах в направлении установления мира в постконфликтный период и восстановительных работах, проводимых Азербайджаном, министр сказал, что на освобожденных от оккупации территориях имеются широкие возможности для сотрудничества в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, туризме и в сфере развития альтернативных источников энергии.

М.Р.Марото выразила надежду, что визит министра иностранных дел Азербайджана послужит дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Она отметила, что Азербайджан представляет для них большой интерес, в частности, подчеркнув заинтересованность в сотрудничестве в сфере экономики, торговли и туризма. Также было отмечено, что испанская сторона заинтересована в диверсификации экономических отношений, сотрудничестве в постпандемический период, инвестировании в регион.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.