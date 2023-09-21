Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных и европейских дел Финляндии

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк с целью участия в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных и европейских дел Финляндии Элиной Валтонен.

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк с целью участия в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных и европейских дел Финляндии Элиной Валтонен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о 30-летней армянской оккупации наших территорий, о последовательных шагах, предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период для нормализации двусторонних отношений с Арменией, восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях.

В то же время министр проинформировал своего финского коллегу о последней ситуации в регионе и локальных антитеррористических мероприятиях, проведенных Азербайджаном, обратил внимание на факторы, определяющие эту операцию.

По словам министра Дж.Байрамова, главной напряженности в регионе было то, что Армения, грубо нарушая международное право и четвертый пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не полностью вывела свои вооруженные силы с азербайджанской территории, продолжала всеми возможными политическими, военными, финансовыми и идеологическими средствами поддерживать и поощрять сепаратизм против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Было отмечено, что в последние дни особенно усилились военные провокации со стороны Армении и созданного ею на суверенных территориях Азербайджана незаконного режима, военно-строительные работы приобрели широкие масштабы и на продолжительной основе наблюдалось укрепление боевых позиций, что свидетельствовало о подготовке очередной крупномасштабной военной провокации армянскими вооруженными формированиями, незаконно дислоцированными на территории Азербайджана.

Было подчеркнуто, что 18 сентября в результате взрыва мин, заложенных разведывательно-диверсионными группами незаконных армянских воинских формирований, погибли 6 и получили серьезные ранения 6 человек, среди которых сотрудники Министерства внутренних дел, несущие службу на территории, а также гражданские лица, привлеченные к восстановительным работам.

Также было отмечено, что локальные антитеррористические мероприятия, проведенные вооруженными силами Азербайджана, были нацелены исключительно против легитимных военных целей и направлены на нейтрализацию незаконной армянской военной инфраструктуры.

Министр Дж.Байрамов подчеркнул, что в ходе операции были приняты все меры для недопущения ущерба гражданским лицам и инфраструктуре.

Глава азербайджанского МИД выразил уверенность в том, что меры по выводу армянских вооруженных сил с наших территорий в результате антитеррористических мероприятий и меры по реинтеграции армянских жителей в рамках конституционного строя Азербайджана также окажут положительное влияние на мирный процесс с Арменией.

Была констатирована исключительная решимость Азербайджана обеспечить все права и свободы армянских жителей Карабахского экономического района, их безопасность на основе Конституции Азербайджанской Республики и международных правозащитных механизмов.

На встрече были обсуждены другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.