О нас

Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных и европейских дел Финляндии

Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных и европейских дел Финляндии В рамках рабочего визита в Нью-Йорк с целью участия в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных и европейских дел Финляндии Элиной Валтонен.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 03:59
Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных и европейских дел Финляндии

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк с целью участия в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных и европейских дел Финляндии Элиной Валтонен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о 30-летней армянской оккупации наших территорий, о последовательных шагах, предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период для нормализации двусторонних отношений с Арменией, восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях.

В то же время министр проинформировал своего финского коллегу о последней ситуации в регионе и локальных антитеррористических мероприятиях, проведенных Азербайджаном, обратил внимание на факторы, определяющие эту операцию.

По словам министра Дж.Байрамова, главной напряженности в регионе было то, что Армения, грубо нарушая международное право и четвертый пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не полностью вывела свои вооруженные силы с азербайджанской территории, продолжала всеми возможными политическими, военными, финансовыми и идеологическими средствами поддерживать и поощрять сепаратизм против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Было отмечено, что в последние дни особенно усилились военные провокации со стороны Армении и созданного ею на суверенных территориях Азербайджана незаконного режима, военно-строительные работы приобрели широкие масштабы и на продолжительной основе наблюдалось укрепление боевых позиций, что свидетельствовало о подготовке очередной крупномасштабной военной провокации армянскими вооруженными формированиями, незаконно дислоцированными на территории Азербайджана.

Было подчеркнуто, что 18 сентября в результате взрыва мин, заложенных разведывательно-диверсионными группами незаконных армянских воинских формирований, погибли 6 и получили серьезные ранения 6 человек, среди которых сотрудники Министерства внутренних дел, несущие службу на территории, а также гражданские лица, привлеченные к восстановительным работам.

Также было отмечено, что локальные антитеррористические мероприятия, проведенные вооруженными силами Азербайджана, были нацелены исключительно против легитимных военных целей и направлены на нейтрализацию незаконной армянской военной инфраструктуры.

Министр Дж.Байрамов подчеркнул, что в ходе операции были приняты все меры для недопущения ущерба гражданским лицам и инфраструктуре.

Глава азербайджанского МИД выразил уверенность в том, что меры по выводу армянских вооруженных сил с наших территорий в результате антитеррористических мероприятий и меры по реинтеграции армянских жителей в рамках конституционного строя Азербайджана также окажут положительное влияние на мирный процесс с Арменией.

Была констатирована исключительная решимость Азербайджана обеспечить все права и свободы армянских жителей Карабахского экономического района, их безопасность на основе Конституции Азербайджанской Республики и международных правозащитных механизмов.

На встрече были обсуждены другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı Finlandiyanın xarici və avropa işləri naziri ilə görüşüb

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов проинформировал саудовского коллегу о провокациях Армении
Джейхун Байрамов проинформировал саудовского коллегу о провокациях Армении
21 сентября 2023 г. 03:27
ТюркПА осудила провокации незаконных армянских вооруженных формирований
ТюркПА осудила провокации незаконных армянских вооруженных формирований
21 сентября 2023 г. 03:06
Шарль Мишель выразил надежду на обеспечение режима прекращения огня
Шарль Мишель выразил надежду на обеспечение режима прекращения огня
21 сентября 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
21 сентября 2023 г. 01:02
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
21 сентября 2023 г. 00:39
Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Лихтенштейна
ФотоДжейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Лихтенштейна
20 сентября 2023 г. 22:59
Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили мирные процессы в южнокавказском регионе
ФотоГлавы МИД Азербайджана и Латвии обсудили мирные процессы в южнокавказском регионе
20 сентября 2023 г. 22:34
Эли Коэн: Израиль заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном
Эли Коэн: Израиль заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном
20 сентября 2023 г. 22:29
Генеральный секретариат ОИС вновь выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана
Генеральный секретариат ОИС вновь выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана
20 сентября 2023 г. 22:19
Хикмет Гаджиев: Для юриста Окампо непозволительно так злоупотреблять понятием геноцид
Хикмет Гаджиев: Для юриста Окампо непозволительно так злоупотреблять понятием "геноцид"
20 сентября 2023 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi