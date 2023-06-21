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Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили повестку двустороннего сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили повестку двустороннего сотрудничества 21 июня 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Ольтой Хачка.
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 20:39
Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили повестку двустороннего сотрудничества

21 июня 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Ольтой Хачка.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о существующем сотрудничестве между двумя странами в двусторонней плоскости и в рамках форматов многостороннего сотрудничества. Было выражено удовлетворение поддержкой на взаимной основе в рамках международных организаций.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о текущем состоянии процесса нормализации азербайджано-армянских отношений в постконфликтный период и статусе переговоров по мирному договору.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в энергетической сфере, перспективах развития двусторонних экономико-торговых отношений, вопросах региональной безопасности, а также других темах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı Albaniyanın Avropa və xarici işlər naziri ilə görüşüb

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