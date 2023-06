Глава МИД Азербайджана встретился с королем Великобритании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с королем Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.

Как передает Report , об этом сообщается в Twitter-аккаунте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что министр Джейхун Байрамов находится с визитом в Великобритании для участия в Конференции по восстановлению Украины.