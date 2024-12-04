Глава МИД Азербайджана обсудил с кипрским коллегой вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в министерской встрече ОБСЕ в иранском Мешхеде встретился с главой МИД Кипра Константиносом Комбосом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в министерской встрече ОБСЕ в иранском Мешхеде встретился с главой МИД Кипра Константиносом Комбосом.

Как передает Report , об этом руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

"В рамках министерской встречи ОБСЕ состоялся обмен мнениями с министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом. Обсудили широкий спектр вопросов региональной безопасности и подтвердили важность продолжения диалога", - отметил Дж.Байрамов.