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Глава МИД Азербайджана обсудил с кипрским коллегой вопросы региональной безопасности

Глава МИД Азербайджана обсудил с кипрским коллегой вопросы региональной безопасности Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в министерской встрече ОБСЕ в иранском Мешхеде встретился с главой МИД Кипра Константиносом Комбосом.
Внешняя политика
4 декабря 2024 г. 21:33
Глава МИД Азербайджана обсудил с кипрским коллегой вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в министерской встрече ОБСЕ в иранском Мешхеде встретился с главой МИД Кипра Константиносом Комбосом.

Как передает Report, об этом руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

"В рамках министерской встречи ОБСЕ состоялся обмен мнениями с министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом. Обсудили широкий спектр вопросов региональной безопасности и подтвердили важность продолжения диалога", - отметил Дж.Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

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