О нас

Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором СВМДА

Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором СВМДА Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.
Внешняя политика
6 июля 2022 г. 15:16
Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором СВМДА

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Об этом Report сообщили в МИД.

Дж.Байрамов сказал, что Азербайджан придает значение сотрудничеству в рамках СВМДА. Министр отметил, что в настоящее время важность региональных форматов сотрудничества выходит на первый план.

K.Сарыбай с удовлетворением отметил, что Азербайджан всегда принимал активное участие в рамках СВМДА. Заявив, что тема транспортных связей является одной из самых актуальных в настоящее время для СВМДА, К.Сарыбай, в частности, подчеркнул, что Азербайджан отличается конструктивной позицией.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам трансформации СВМДА, подготовки к предстоящему саммиту, а также по региональным вопросам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with CICA Executive Director 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov AQEM-in icraçı direktoru ilə görüşüb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
6 июля 2022 г. 14:40
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
Минобразования опровергло сотрудничество с компаниями при найме учителей
6 июля 2022 г. 12:43
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
6 июля 2022 г. 10:46
МО Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле является ложью
МО Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле является ложью
5 июля 2022 г. 13:28
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
5 июля 2022 г. 09:29
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
4 июля 2022 г. 17:42
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2022 г. 17:12
Президент Совета ЕС позвонил лидеру Азербайджана
Президент Совета ЕС позвонил лидеру Азербайджана
4 июля 2022 г. 14:43
Президент утвердил изменения в госбюджет Азербайджана на 2022 год
Президент утвердил изменения в госбюджет Азербайджана на 2022 год
4 июля 2022 г. 12:13
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi