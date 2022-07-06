Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором СВМДА

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Об этом Report сообщили в МИД.

Дж.Байрамов сказал, что Азербайджан придает значение сотрудничеству в рамках СВМДА. Министр отметил, что в настоящее время важность региональных форматов сотрудничества выходит на первый план.

K.Сарыбай с удовлетворением отметил, что Азербайджан всегда принимал активное участие в рамках СВМДА. Заявив, что тема транспортных связей является одной из самых актуальных в настоящее время для СВМДА, К.Сарыбай, в частности, подчеркнул, что Азербайджан отличается конструктивной позицией.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам трансформации СВМДА, подготовки к предстоящему саммиту, а также по региональным вопросам.