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Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором СВМДА

Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором СВМДА Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Дипломатического форума в Анталье встретился с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 14:42
Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором СВМДА

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Дипломатического форума в Анталье встретился с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече исполнительный директор с удовлетворением и благодарностью отметил, что Азербайджан с первого дня оказывает постоянную поддержку инициативе СВМДА. К.Сарыбай подчеркнул, что создание безопасных и эффективных транспортных коридоров является одним из ключевых направлений в рамках СВМДА.

Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках СВМДА и, что страна принимает активное участие в работе данной платформы. Министр также отметил важность, которую Азербайджан придает развитию транспортных коридоров, и приоритетный характер этого направления.

Глава МИД также отметил, что усилия по развитию платформы СВМДА поддерживаются Азербайджаном.

На встрече стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM meets CICA executive director
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı AQEM-in icraçı direktoru ilə görüşüb

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