Глава МИД Азербайджана встретился с руководителями "мозговых центров" Австрии

В рамках рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главами ведущих "мозговых центров" Австрии.

В рамках рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главами ведущих "мозговых центров" Австрии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Дж.Байрамов проинформировал участников встречи об оккупационной политике Армении и ее последствиях, военных провокациях против Азербайджана, контрнаступательной операции по освобождению территорий Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также о постконфликтной ситуации в регионе.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о вопросах, препятствующих выполнению трехсторонних заявлений и создающих угрозу возможностям сотрудничества в регионе. В частности, было отмечено нежелание Армении предоставить карту заминированных территорий Азербайджану.

В заключение встречи министр ответил на многочисленные вопросы участников.