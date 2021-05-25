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Глава МИД Азербайджана встретился с руководителями "мозговых центров" Австрии 

Глава МИД Азербайджана встретился с руководителями "мозговых центров" Австрии  В рамках рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главами ведущих "мозговых центров" Австрии.
Внешняя политика
25 мая 2021 г. 17:21
Глава МИД Азербайджана встретился с руководителями мозговых центров Австрии 

В рамках рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главами ведущих "мозговых центров" Австрии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Дж.Байрамов проинформировал участников встречи об оккупационной политике Армении и ее последствиях, военных провокациях против Азербайджана, контрнаступательной операции по освобождению территорий Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также о постконфликтной ситуации в регионе.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о вопросах, препятствующих выполнению трехсторонних заявлений и создающих угрозу возможностям сотрудничества в регионе. В частности, было отмечено нежелание Армении предоставить карту заминированных территорий Азербайджану.

В заключение встречи министр ответил на многочисленные вопросы участников.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister meets with heads of Austrian think tanks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı Avstriyada beyin mərkəzlərinin rəhbərləri ilə görüşüb

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