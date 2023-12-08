О нас

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Совета Европы

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Совета Европы 8 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович Бурич, находящейся с визитом в Баку.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 14:54
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Совета Европы

8 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович Бурич, находящейся с визитом в Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, а также по текущей ситуации в регионе.

Дж.Байрамов с удовлетворением отметил, что за время, прошедшее с момента вступления в СЕ, Азербайджан тесно сотрудничал с организацией в сфере защиты прав человека, верховенства закона и развития демократии, присоединился к ряду конвенций, а также реализовал различные совместные программы.

На встрече также обсуждались другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBayramov informs Secretary General of Council of Europe about Azerbaijan-Armenia normalization process
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov AŞ-nin Baş katibini Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi