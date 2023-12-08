Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Совета Европы

8 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович Бурич, находящейся с визитом в Баку.

8 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович Бурич, находящейся с визитом в Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, а также по текущей ситуации в регионе.

Дж.Байрамов с удовлетворением отметил, что за время, прошедшее с момента вступления в СЕ, Азербайджан тесно сотрудничал с организацией в сфере защиты прав человека, верховенства закона и развития демократии, присоединился к ряду конвенций, а также реализовал различные совместные программы.

На встрече также обсуждались другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.