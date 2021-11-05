Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЧЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазара Команеску.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазара Команеску.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Дж.Байрамов тепло поприветствовал генерального секретаря, находящегося с визитом в нашей стране для участия в Глобальном Бакинском форуме, и пожелал ему успехов.

Он отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОЧЭС. Министр также проинформировал генсека ОЧЭС о текущей ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, новых реалиях на постконфликтном этапе, работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий.

Генеральный секретарь Лазар Команеску выразил благодарность за приглашение принять участие в Глобальном Бакинском форуме. Он подчеркнул, что форум является важной платформой для обсуждения глобальных вопросов, стоящих на повестке дня. Л.Команеску отметил, что Азербайджан вносит значительный вклад в деятельность ОЧЭС.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о путях дальнейшего повышения на международной арене авторитета ОЧЭС, который в следующем году будет отмечать 30-летие.