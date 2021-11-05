О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЧЭС

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЧЭС Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазара Команеску.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 17:06
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЧЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазара Команеску.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Дж.Байрамов тепло поприветствовал генерального секретаря, находящегося с визитом в нашей стране для участия в Глобальном Бакинском форуме, и пожелал ему успехов.

Он отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОЧЭС. Министр также проинформировал генсека ОЧЭС о текущей ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, новых реалиях на постконфликтном этапе, работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий.

Генеральный секретарь Лазар Команеску выразил благодарность за приглашение принять участие в Глобальном Бакинском форуме. Он подчеркнул, что форум является важной платформой для обсуждения глобальных вопросов, стоящих на повестке дня. Л.Команеску отметил, что Азербайджан вносит значительный вклад в деятельность ОЧЭС.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о путях дальнейшего повышения на международной арене авторитета ОЧЭС, который в следующем году будет отмечать 30-летие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov QDİƏT-in baş katibi ilə görüşüb

Самое важное

Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
5 ноября 2021 г. 14:17
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
5 ноября 2021 г. 13:45
Теймур Мусаев: В Азербайджане 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19
Теймур Мусаев: В Азербайджане 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19
5 ноября 2021 г. 12:49
Скончался бывший глава Азерхалча
Скончался бывший глава "Азерхалча"
5 ноября 2021 г. 09:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
5 ноября 2021 г. 00:32
Карабах в еврокубках добился исторического успеха
"Карабах" в еврокубках добился исторического успеха
5 ноября 2021 г. 00:24
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
4 ноября 2021 г. 15:46
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
4 ноября 2021 г. 15:40
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
4 ноября 2021 г. 10:34
В Баку начался VIII Глобальный форум
ФотоВ Баку начался VIII Глобальный форум
4 ноября 2021 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi