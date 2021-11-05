Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОЧЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазара Команеску.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Дж.Байрамов тепло поприветствовал генерального секретаря, находящегося с визитом в нашей стране для участия в Глобальном Бакинском форуме, и пожелал ему успехов.
Он отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОЧЭС. Министр также проинформировал генсека ОЧЭС о текущей ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, новых реалиях на постконфликтном этапе, работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий.
Генеральный секретарь Лазар Команеску выразил благодарность за приглашение принять участие в Глобальном Бакинском форуме. Он подчеркнул, что форум является важной платформой для обсуждения глобальных вопросов, стоящих на повестке дня. Л.Команеску отметил, что Азербайджан вносит значительный вклад в деятельность ОЧЭС.
В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о путях дальнейшего повышения на международной арене авторитета ОЧЭС, который в следующем году будет отмечать 30-летие.