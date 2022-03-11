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Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОБСЕ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Турцию встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.
Внешняя политика
11 марта 2022 г. 14:50
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Турцию встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным аспектам повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, процессу восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях, а также последним событиям в регионе.

Байрамов проинформировал генсека о проделанной Азербайджаном работе по восстановлению освобожденных территорий, особенно в области экологии и охраны окружающей среды. Министр также рассказал о предпринимаемых Азербайджаном шагах по реализации трехсторонних заявлений.

В то же время обсуждалась возможность участия ОБСЕ в процессах строительства и реинтеграции на постконфликтном этапе.

Стороны обсудили также другие региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with OSCE Secretary-General
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ATƏT-in Baş katibi ilə görüşüb

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