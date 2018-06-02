Глава МИД Азербайджана встретился с Генеральным секретарем ООН

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Нью-Йорк встретился с Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттерешом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

На встрече министр Эльмар Мамедъяров передал приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Антонио Гуттерешу. А.Гуттереш сказал, что с удовлетворением вспоминает встречи с президентом Ильхамом Алиевым, попросил передать приветствия и добрые пожелания. Генеральный секретарь ООН поздравил министра Эльмара Мамедъярова по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики.

Генеральный секретарь высоко оценил сотрудничество между ООН и Азербайджаном и особо отметил успешно осуществленные инициативы поддержки и вклада Азербайджана в реализацию Целей Устойчивого Развития и поощрение межкультурного диалога, включая в первую очередь Бакинский процесс.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал об осуществляемых в нашей стране экономических и социальных реформах, развитии ненефтяного сектора, осуществляемых крупномасштабных и трансрегиональных транспортных и энергетических проектах Запад-Восток, Север-Юг, Юг-Запад, в том числе рассказал о проекте Южного газопровода.

В ходе встречи был обсужден вопрос нагорно-карабахского урегулирования.