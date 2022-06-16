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Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором отделения ООН в Женеве

Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором отделения ООН в Женеве Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 18:48
Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором отделения ООН в Женеве

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ООН и ее специализированными институтами.

Министр добавил, что инициативы, выдвинутые Азербайджаном как в рамках председательства в Движении неприсоединения, так и в частном порядке, служат международному миру и развитию.

Татьяна Валовая выразила удовлетворение очередным визитом в Азербайджан. Она отметила, что Азербайджан является важным партнером ООН. Гендиректор подчеркнула, что помощь Азербайджана другим странам-членам ООН заслуживает похвалы. Она отметила, что Азербайджан является единственной страной в регионе, которая предоставляет добровольные отчеты по реализации Целей устойчивого развития.

На встрече стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня ООН.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin Cenevrə bölməsinin baş direktoru ilə görüşüb

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