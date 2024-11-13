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Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором Международной организации по миграции

Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором Международной организации по миграции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международной организации по миграции Эми Поуп в рамках Саммита мировых лидеров по климатическим действиям 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об и
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 21:31
Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором Международной организации по миграции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международной организации по миграции Эми Поуп в рамках Саммита мировых лидеров по климатическим действиям 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Международной организацией по миграции в различных направлениях, а также возможности партнерства в рамках нашего председательства на COP29.

Министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о председательстве нашей страны на COP29, процессе переговоров, отметил тесное сотрудничество с ООН и ее специализированными учреждениями в рамках принятия председательства и подготовки к сессии. Было подчеркнуто значимость этого выбора, сделанного нашей страной, с точки зрения координации усилий по борьбе с изменением климата и обеспечения устойчивости.

Было отмечено, что Азербайджан, как страна, подверженная воздействию изменения климата, задолго до председательства на COP29 поставил вопросы защиты окружающей среды в центр национальной стратегии развития, и в рамках текущего председательства намерен внести вклад в глобальные усилия в этом направлении.

Генеральный директор Эми Поуп поздравила нашу страну с принятием председательства на COP29 и пожелала успехов.

Было отмечено, что учитывая миграцию большого числа лиц в результате изменения климата, основной фокус Организации направлен на адаптацию этих людей и поддержку в устранении причиненного им ущерба. В этом контексте была подчеркнута важность выдвижения нашим председательством приоритета климатического финансирования для решения подобных вопросов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında COP29 çərçivəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunub

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