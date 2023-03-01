Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором Международной организации по миграции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международной организации по миграции Антонио Виторино, находящимся в нашей стране с визитом для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVİD-19 Движения не

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международной организации по миграции Антонио Виторино, находящимся в нашей стране с визитом для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVİD-19 Движения неприсоединения.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел, в ходе встречи было выражено удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Международной организацией по миграции, произведен обмен мнениями по вопросам международной миграционной повестки и перспективам будущего сотрудничества в этой сфере.

Глава МИД отметил, что Азербайджан придает большое значение связям с Международной организацией по миграции.

В свою очередь А.Виторино высоко оценил проделанную в Азербайджане работу в сфере управления миграцией и выразил готовность МОМ и в дальнейшем поддерживать правительство страны в сфере управления миграционными процессами.