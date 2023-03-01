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Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором Международной организации по миграции

Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором Международной организации по миграции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международной организации по миграции Антонио Виторино, находящимся в нашей стране с визитом для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVİD-19 Движения не
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 17:24
Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором Международной организации по миграции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международной организации по миграции Антонио Виторино, находящимся в нашей стране с визитом для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVİD-19 Движения неприсоединения.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел, в ходе встречи было выражено удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Международной организацией по миграции, произведен обмен мнениями по вопросам международной миграционной повестки и перспективам будущего сотрудничества в этой сфере.

Глава МИД отметил, что Азербайджан придает большое значение связям с Международной организацией по миграции.

В свою очередь А.Виторино высоко оценил проделанную в Азербайджане работу в сфере управления миграцией и выразил готовность МОМ и в дальнейшем поддерживать правительство страны в сфере управления миграционными процессами.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Foreign Minister meets with Director General of the International Organization for Migration
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın XİN başçısı Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Baş direktoru ilə görüşüb

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