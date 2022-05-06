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Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором ФАО

Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором ФАО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюем.
Внешняя политика
6 мая 2022 г. 17:27
Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором ФАО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюем.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Приветствуя Цюй Дунъюя, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что наша страна всегда придавала большое значение сотрудничеству с ООН и ее специализированными учреждениями.

Генеральный директор Цюй Дунъюй выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и плодотворными встречами с официальными лицами страны. Он подчеркнул, что Азербайджан обладает большим потенциалом для развития продовольственных систем и сельского хозяйства.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, включая сельскохозяйственные проекты, работы в области альтернативной энергетики и применяемой на этих территориях концепции "умного села". Министр отметил хорошее сотрудничество и обмен опытом со специализированными учреждениями ООН в процессе восстановления и строительства.

Генеральный директор Цюй Дунъюй выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между ФАО и Азербайджаном.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets FAO director-general in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov FAO-nun baş direktoru ilə görüşüb

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