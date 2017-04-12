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    Глава МИД Азербайджана встретился с эстонским коллегой

    На встрече министры обсудили состояние двусторонних отношений, связи между Азербайджаном с ЕС и странами Восточного Партнерства

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Польшу провел встречу со своим эстонским коллегой Свеном Миксером.

    Как сообщает Report, на встрече министры обсудили состояние двусторонних отношений, а также связи между Азербайджаном с ЕС и странами Восточного Партнерства.

    Напомним, Э. Мамедъяров отбыл в Варшаву для участия в заседании глав МИД программы ЕС Восточное Партнерство и стран Вышеградской четверки.

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