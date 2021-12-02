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Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном

Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 18:27
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе развитие сотрудничества в экономической, энергетической и других сферах.

Дж.Байрамов и Энтони Блинкен также обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе. Дж.Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, масштабах разрушений на оккупированных территориях, минной опасности, восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

В ходе беседы был отмечен вклад Азербайджана в энергетическую сферу, отмечено, что Азербайджан является инициатором и исполнителем важных нефтегазовых проектов, а также выступает в качестве важного фактора энергетической безопасности Европейского Союза.

Госсекретарь США высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в вопросах международного мира и безопасности, в том числе деятельность Азербайджана в Афганистане.

Была подчеркнута роль Азербайджана в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, а также в устранении других факторов, угрожающих миру и безопасности.

Стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with Antony Blinken
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Entoni Blinken ilə görüşüb

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