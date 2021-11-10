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Глава МИД Азербайджана встретился с дипломатическим советником президента Франции

Глава МИД Азербайджана встретился с дипломатическим советником президента Франции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Боном.
Внешняя политика
10 ноября 2021 г. 19:40
Глава МИД Азербайджана встретился с дипломатическим советником президента Франции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Боном.

Как сообщили Report в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе на постконфликтном этапе и новых реалиях.

Дж.Байрамов проинформировал Э.Бона о касающихся постконфликтной фазы вопросах - разминирования освобожденных территорий, делимитации и демаркации границ с Арменией. Было подчеркнуто, что Азербайджан привержен обеспечению долгосрочного мира и спокойствия в регионе.

На встрече также было обсуждено текущее состояние азербайджано-французских двусторонних отношений. Стороны выразили готовность и заинтересованность в развитии двусторонних отношений и активизации политического диалога.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets French president’s diplomatic adviser
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Fransa Prezidentinin diplomatik müşaviri ilə görüşüb

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