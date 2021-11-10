Глава МИД Азербайджана встретился с дипломатическим советником президента Франции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Боном.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Боном.

Как сообщили Report в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе на постконфликтном этапе и новых реалиях.

Дж.Байрамов проинформировал Э.Бона о касающихся постконфликтной фазы вопросах - разминирования освобожденных территорий, делимитации и демаркации границ с Арменией. Было подчеркнуто, что Азербайджан привержен обеспечению долгосрочного мира и спокойствия в регионе.

На встрече также было обсуждено текущее состояние азербайджано-французских двусторонних отношений. Стороны выразили готовность и заинтересованность в развитии двусторонних отношений и активизации политического диалога.