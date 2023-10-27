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Глава МИД Азербайджана встретился с делегацией парламента Ирака

Глава МИД Азербайджана встретился с делегацией парламента Ирака 27 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с членом Совета представителей (парламента) Республики Ирак Эльшадом Салихи.
Внешняя политика
27 октября 2023 г. 19:49
Глава МИД Азербайджана встретился с делегацией парламента Ирака

27 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с членом Совета представителей (парламента) Республики Ирак Эльшадом Салихи.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи с удовлетворением была отмечена возросшая в последнее время динамика в азербайджано-иракских отношениях, в частности, визиты президента Ирака и министра иностранных дел в Азербайджан в марте и июле текущего года, а также встречи на высшем и высоком уровнях, состоявшиеся в рамках этих визитов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan-Iraq cooperation discussed at MFA
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